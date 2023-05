Scontro fra 3 auto su A13 | un morto e tre feriti

è la prova, per Raffaella Paita, della "spartizione" che c'è stataPd e M5s, lasciando Azione - ... Al di là dellocon Italia Viva e Azione, la scelta di non partecipare al voto in Aula ha ...Un uomo è morto e tre persone sono rimaste perite in un incidentetre automobili avvenuto la scorsa notte, poco prima delle ore 22:00, lungo l'autostrada A13 tra gli svincoli di Monselice e Terme Euganee. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Este (...Il quale riuscì ad ambientarvi la simpatica umanizzazione, con Peppone e don Camillo, di unocomunisti e anticomunisti che avrebbe potuto tramutarsi in una terribile coda della guerra ...

Incidente a Pesaro oggi, scontro fra due auto a Villa Fastiggi il Resto del Carlino

Brutto incidente stradale questa mattina qualche minuto prima delle 8 a Daverio, dove un'auto e una moto si sono scontrate. Ad avere la peggio nell'impatto, avvenuto in via Risorgimento a Dobbiaco, è ...Un uomo è morto e tre persone sono rimaste perite in un incidente fra tre automobili avvenuto la scorsa notte, poco prima delle ore 22:00, lungo l'autostrada A13 tra gli svincoli di Monselice e Terme ...