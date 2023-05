Scontri Accesi all’Isola Dei Famosi | Nikita Scoppia in Lacrime!

Leggi su gossipnews.tv

(Di mercoledì 24 maggio 2023)deimentrePelizon lascia l’isola di Sant’Elena salutando in lacrime Helena Prestes, su Playa Fantasma i naufraghi litigano per il telo di Corinne Clery. #isola #pelizon #realitydei, mentrePelizon lascia l’isola di Sant’Elena, salutando in lacrime Helena Prestes, su Playa Fantasma i naufraghi litigano, per il telo di Corinne Clery. Dopo aver trascorso una notte stupenda sul letto conquistato dai naufraghi, l’attrice francese ha imposto agli altri di non utilizzare il suo telo contro l’umidità, causando la reazione negativa di Marco Mazzoli, che lo vorrebbe utilizzare per costruire una capanna per tutti. “Con Fabio c’è stato un cambiamento radicale durante la puntata, fino a poco prima non mi rivolgeva la parola”, ...