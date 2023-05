Sciopero generale il 26 maggio | le città e i servizi coinvolti

indetto per la giornata di venerdì 26 maggio . In tutta Italia sono a rischio diversi servizi, dai trasporti alla scuola , passando per la sanità . La mobilitazione riguarda tutte le ..."Loe nazionale - si legge nella nota di Autolinee Toscane - è stato indetto da Usb per chiedere aumento salariare e indicizzazione dei salari all'aumento del costo della vita, l'...La protesta è stata indetta dall'Usb per 'rilanciare la piattaforma contrattuale del settore Tpl inviata alle istituzioni e alle associazioni datoriali" e coinvolge tutte le categorie pubbliche e ...

Sciopero generale venerdì 26 maggio 2023, a rischio i trasporti: motivazioni e orari città per città Fanpage.it

Dal trasporto pubblico alle scuole, chi si ferma e in quali regioni e città. La mobilitazione e gli orari dell'astensione ...Al grido di "è tempo di lottare, il governo Meloni se ne deve andare", il 26 maggio alle 10 sciopero in piazza Prefettura, a Catanzaro ...