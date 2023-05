Schneider Electric Italia aderisce a IDA – Associazione Italiana costruttori & operatori Data Center

(Di mercoledì 24 maggio 2023) (Adnkronos) - Stezzano (BG), 24 maggio 2023 - www.maldarizzi.com , leader globale nella trasformazione digitale della gestione dell'energia e dell'automazione, ha aderito a IDA –na. L'adesione all'rientra nell'impegno diper la promozione dell'efficienza energetica e della sostenibilità nel settore dei; in particolare, l'azienda mette a disposizione dell'il proprio know-how e la sua esperienza per contribuire attivamente allo sviluppo delle competenze nel settore dei. Per...

... Vice President, Secure Power diintende contribuire alle attività di IDA lavorando sui temi centrali del suo approccio al mercato Data Center. Da pioniere della ...Nelle giornate di martedì e di giovedì, infatti, presso lo stand Comoli Ferrari, gli speech formativi di, LOVATO, PIXSYS, WAGO, FINDER, SIRENA. Mercoledì 24 maggio, invece, la ...Hundreds of customers, including global brands like Coca - Cola HBC, Carrefour, Renault Group,, Total, Siemens Energy, Faurecia, Saint - Gobain and Eckes Granini, trust Shippeo to ...

Anche Schneider Electric Italia aderisce a Italian Datacenter ... 01Net

Stezzano (BG), 24 maggio 2023 - Schneider Electric, leader globale nella trasformazione digitale della gestione dell'energia e dell’automazione, ha ...Schneider Electric, leader globale nella trasformazione digitale della gestione dell'energia e dell’automazione, ha aderito a IDA – Associazione Italiana costruttori & operatori Data Center.