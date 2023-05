Scavi clandestini e traffico di reperti archeologici | 21 arresti

Leggi su tg24.sky

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Scoperta un'organizzazione criminale dedita a, ricettazione e illecita commercializzazione, in Italia e all'estero, di importantissimi, di valore storico culturale inestimabile e commerciale ingente. Sono stati eseguiti all'alba di oggi dai Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale, in collaborazione con il Ros di Roma, e con lo Squadrone eliportato "Cacciatori Puglia", 21 provvedimenti restrittivi e decine di perquisizioni, nei confronti di altrettanti indagati.