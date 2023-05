Scavi archeologici clandestini | arresti e perquisizioni in 5 regioni

(Di mercoledì 24 maggio 2023) TRANI (ITALPRESS) – Blitz dei carabinieri per la Tutela del patrimonio culturale che – in collaborazione con il Ros di Roma, i militari dei Comandi dell’Arma territorialmente competenti e lo Squadrone eliportato “Cacciatori Puglia” – hanno eseguito in Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio e Puglia 21 provvedimenti restrittivi e decine di: nel mirino persone appartenenti “ad uno strutturato sodalizio” ritenuto autore di numerosi, ricettazione e illecita commercializzazione, in ambito nazionale e internazionale, di importantissimi reperti, di valore storico culturale inestimabile e commerciale ingente.L’operazione, coordinata dalla Procura di Trani (BAT) e svolta dai carabinieri dell’Arte di Bari, ha complessivamente impegnato più di 300 militari dell’Arma. L’ordinanza ...

Associazione a delinquere finalizzata alla ricettazione, furto ed esportazione illecita di reperti archeologici e numismatici: 51 gli indagati. Sono 21 le misure cautelari e 50 le perquisizioni eseguite dai Carabinieri per la Tutela del Patrimonio culturale nel centro e sud Italia.

Associazione a delinquere finalizzata alla ricettazione, furto ed esportazione illecita di reperti archeologici e numismatici: 51 gli indagati. Sono 21 le misure cautelari e 50 le perquisizioni ...Nella prima mattinata odierna, in territorio nazionale, i Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale, in collaborazione con il R.O.S. di Roma, con i militari dei Comandi dell’Arma territorialm ...