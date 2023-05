Scandalo a Cannes 2023 | perché tutti parlano della serie tv “The Idol” con Lily-Rose Depp

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Ci mancava il coup de théâtre. E lo abbiamo avuto. Il Festival disi è improvvisamente acceso con l’arrivo sulla croisette di uno dei titoli forti in programma. Unatv che già si preannunciavasa. E non ha smentito la nomea. Stiamo parlando di The Idol. La provocante e piccante storia ambientata nel mondomusica. Che ha per protagonistie The Weeknd. Che, però, ora vuole farsi chiamare con il suo vero nome, Abel Tesfaye. “The Idol su Sky dal 5 giugno Alla kermesse francese sono stati mostrati in anteprima i primi due episodi dei 6 totali che compongono la prima stagione. E che vedremo fra pochissimi giorni in prima visione assoluta su Sky. L’appuntamento, infatti, è per il 5 giugno, anche in streaming su ...

The Idol, Lily - Rose Depp e The Weeknd a2023: "Tutte le popstar puntano sul sesso" Perché ... Mi sembra falsa, questoe questo aggrapparsi a un'attrice nuda che è bellissima. Quand'è ...Il titolo è Rapito, ed è in concorso al Festival di. Continua il ragionamento di Bellocchio ... L'obiettivo non è dare, ma ragionare su come è cambiato il nostro Paese, tema sempre molto ...LILY ROSE DEPP: THE IDOL È LA COSA MIGLIORE CHE ABBIA MAI FATTO Sul 'Corriere della Sera' l'inviata aStefania Ulivi parla di The Idol , la discussa serie HBO che ha fattonegli Stati ...

Ci ha pensato una seri tv a svegliare il sonnacchioso Festival di Cannes 2023: le polemiche su "The Idol" e la protagonista, Lily-Rose Depp ...Il cast di The Idol si stringe attorno a Lily-Rose Depp, 'scandalosa' in The Idol nei panni di una popstar senza freni.