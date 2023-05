Scambio super con Demme | il Napoli chiude per un Big del campionato italiano

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Ilpuòre a breve unaoperazione che porterebbe via, ma con l’arrivo di un grande centrocampista seguito da tempo La stagione delnon è ancora finita. Ci sono altre due partite da giocare, rispettivamente contro Bologna e Sampdoria. L’obiettivo di Luciano Spalletti è quello di arrivare a 92 punti e battere il record di Maurizio Sarri della stagione 2017/18 di 91. E’ chiaro, però, che si tratta soltanto di un record. I partenopei hanno già vinto lo Scudetto da diverse settimane e ogni partita che giocano diventa una festa ed entrano in simbiosi con il proprio pubblico. In attesa di capire quale sarà il futuro di Spalletti e Giuntoli, il club si sta già muovendo su un nuovo obiettivo. Vanno trovati dei rinforzi seri per il centrocampo, soprattutto per allungare la ...