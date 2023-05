... 2023 ORE 14.10 - Assemblea di Lega Serie A: al Coni arrivano Lina Souloukou (Ceo Roma) e Giovanni(Ad) oltre all'Ad della Lega De SiervoAssemblea di Lega Serie A al Coni: gli ...... Adriano Gallian i del Monza, Luca Percassi dell'Atalanta, Francesco Calvo della Juventus, Saverio Sticchi Damiani del Lecce e Giovannidel. I temi della giornata saranno il bando ...... che piacciono molto e potrebbero raccogliere lo scalpo di una Juve senza coppe, sono Dionisi e Palladino: se per il tecnico delil rinnovo è vicino, come confermato dal Dg, ...

Sassuolo, Carnevali: 'Lavoriamo su riforma giustizia sportiva. Frattesi Non solo Inter e Juve...' VIDEO Calciomercato.com

Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la prima pagina di Calciomercato.com, per avere subito tutte le notizie che cerchi.Dove vedere in tv Sampdoria-Sassuolo, sfida valida per la 37^ giornata della serie A 2022/2023, in programma allo Stadio Luigi Ferraris venerdì 26 maggio alle ore 20.45. Venerdì 26 maggio alle ore 20.