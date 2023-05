Sant’Arpino | Di Santillo | “Scarso interesse per lo sport”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoOra che i temporali hanno lasciato spazio a belle giornate di sole, fare attivitàiva diventa fondamentale. La promozione dellodovrebbe partire innanzitutto dall’amministrazione comunale, che ha a disposizione i mezzi per progettare iniziative a sostegno dello, attraverso la collaborazione con associazioni o soggetti operanti nel settoreivo, della disabilità e del sociale. “Non tutti hanno la possibilità di praticare, pertanto sarebbe bello creare un calendario annuale ricco di iniziative e di proposte fruibili da tutti – afferma il giovane Di. Io, da dottore in Scienze motorie e studente della magistrale in Management dello, insieme alla mia associazione Culture Space, siamo riusciti a ...