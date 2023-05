Sant’Anastasia | spari davanti al bar | bimba con proiettile nello zigomo

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Stavano mangiando un gelato mentre erano seduti ai tavolini di un bar in piazza Cattaneo, a, quando improvvisamente sono stati esplosi diversi colpi di pistola al loro indirizzo. Padre, madre e figlia di 10 anni, residenti a Pollena Trocchia, sono rimasti feriti, fortunatamente in modo non grave. Secondo le L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

