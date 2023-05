Sant’Anastasia | spari contro bar | bimba di 10 anni colpita alla testa | feriti i genitori

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Paura a, dove padre, madre e figlia, di 10, sono statinella tarda serata di ieri mentre stavano mangiando in piazza Cattaneo, a. Padre, madre e figlia, di 10, sono statinella tarda serata di ieri mentre stavano mangiando in piazza Cattaneo, a, in provincia di Napoli. Sono

Padre, madre e figlia, di 10 anni, sono stati feriti nella tarda serata di ieri mentre stavano mangiando in piazza Cattaneo, a, in provincia di Napoli. Sono stati raggiunti accidentalmente, questa l'ipotesi più verosimile dei Carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna, dai proiettili esplosi (almeno 10 ...contro un bar, feriti padre, madre e la figlia di 10 anni. È successo nella tarda serata di ieri a, in provincia di Napoli. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri della ...Padre, madre e figlia, di 10 anni, sono stati feriti, non gravemente, nella tarda serata di ieri mentre stavano mangiando in piazza Cattaneo, a, in provincia di Napoli. Sono stati raggiunti accidentalmente, questa l'ipotesi più verosimile dei Carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna, dai proiettili esplosi (almeno 10 ...