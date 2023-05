Sant' Anastasia | spari all' impazzata in strada | feriti padre e madre | colpita allo zigomo la figlia di 10 anni

(Di mercoledì 24 maggio 2023) La piccola stava mangiando un gelato al bar con la famiglia, è in prognosi riservata ed è stata operata all'ospedaleobono, dovrà subire un altro intervento. Caccia a due giovani in scooter. La famiglia è estranea a dinamiche criminali

NAPOLI – Padre, madre e figlia, di 10 anni, sono stati feriti, non gravemente, nella tarda serata di ieri mentre stavano mangiando in piazza Cattaneo, a Sant’Anastasia, in provincia di Napoli.Sono stati ripresi dalle numerose telecamere presenti in zona i due giovani che nella tarda serata di ieri hanno esploso numerosi colpi contro un bar ...