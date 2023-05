Sant’Anastasia | si sono costituiti i due ragazzi accusati di aver sparato in piazza ferendo una bimba Hanno 17 e 19 anni

(Di mercoledì 24 maggio 2023)entrambi in stato di fermo i presunti autori dellaria contro le vetrine di una bar di, in provincia di Napoli, nella qualerimasti accidentalmente feriti una bambina di 10e i suoi genitori. Nel pomeriggio di oggi è stato fermato infatti un ragazzo di 19, con le accuse di tentato omicidio e porto illegale di armi in concorso. Il giovane, che risponde al nome di Emanuele Civita, è stato individuato dai Carabinieri grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza della zona e ad alcune testimonianze. Secondo i primi riscontri, avrebbe precedenti per detenzione di armi e stupefacenti. Suo padre, Fabio, nel 2014 fu raggiunto da un provvedimento cautelare in quanto ritenuto affiliato al clan camorristico D’Avino operante sul territorio di ...

