Sangalli | Cosberg e Cabrini assicurazioni | esami gratuiti per le dipendenti per prevenire i tumori

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Sono state complessivamente 23 le donne che hanno prenotato una visita senologica all’interno dell’unità mobile di “Senologia al centro” (www.senologiaalcentro.it) posta, per una giornata, negli spazi diSPA. Di queste, 22 sono state inoltre sottoposte a ecografia e 4 a mammografia. L’iniziativa, tesa a favorire la prevenzione del tumore al seno, è il proseguimento dell’appuntamento dello scorso marzo svoltosi a Bergamo dove, la clinica mobile per la prevenzione oncologica nata per iniziativa del Gruppo Gnodi (www.gnodigroup.it), con la collaborazione di LILT Bergamo (Lega Italiana per la Lotta contro i), ha permesso a numerose bergamasche di eseguiredi accertamento a titolo gratuito. “Per Senologia al centro – spiega Irene Mesisca Direttore Generale del Gruppo Gnodi – siamo partiti da una nostra competenza, il ...