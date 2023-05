San Salvatore Telesino ha reso omaggio e salutato per l’ultima volta il giovane poliziotto Giuseppe Video

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti E’ stato un pomeriggio drammatico per l’ìintera comunità di Sanche si è raccolta attorno al feretro diSaudella, il21enne in servizio a Piacenza e deceduto nei giorni scorsi per una tragica fatalità nelle acque di Tenerife dove era in vacanza con un amico. Nel pomeriggio di oggi, difatti, la famiglia, gli amici, l’intera comunità, dopo quasi 24 ore di camera ardente nei locali del Comune di San, hannopercon il funerale la cui omelia è stata tenuta da Monsignor Mimmo Battaglia, oggi Arcivescovo metropolita di Napoli, ma in passato e per lungo tempo Vescovo della comunità di Cerreto Sannita-Telese ...