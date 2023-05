San Giovanni – Panico nella metro per lo spray al peperoncino

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 24 maggio 2023) – Loal, si sa, è un’arma preziosa per la difesa personale in caso di aggressioni in città. Ne sanno qualcosa le donne che ne tengonoborsetta una bomboletta per difendersi da tanti malintenzionati in libera circolazione a Roma. Ma va usato con cautela. Guai se viene usato, invece che per difesa, per offendere un’altra persona, come fanno per esempio alcuni rapinatori. Ieri sera a Sanè scoppiato iltra i passeggeri in transitoA che sono stati costretti a fuggire perché colpiti dalche si sono spruzzato contro due persone che litigavano. In un primo momento sembrava ai passeggeri del convoglio che si trattasse di gas uscito da chissà dove, con tosse e occhi arrossati per i malcapitati. ...