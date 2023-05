Samsung Galaxy Watch 6 Classic | primi rendering | torna la ghiera girevole

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Come ben sappiamo, lo scorso annoha lanciato i5 e5 Pro, mentre sul mercato a mancare è stato il modello. Adesso, pare che il colosso sudcoreano stia effettivamente pronto a presentare due nuovi smartdella serie6 entro la fine del 2023, la cui presentazione ufficiale dovrebbe essere in programma il prossimo mese di luglio nel corso dell’eventoUnpacked. Di recente, sono anche emersi iapparenti in elevata risoluzione riguardanti il, andiamo a vedere insieme di cosa si tratta. Il noto ed ...

Circola ormai da tempo la voce che l'eventoUnpacked dicon il lancio dei nuovi smartphone pieghevoliZ Fold 5 e Galxy Z Flip 5 avverrà a luglio, in anticipo, ed è stata ...Manca soltanto l'ufficialità da parte dima, ancora una volta, la data di uscita deiZ Fold 5 e Flip 5 (come pure il luogo del prossimo evento Unpacked estivo) sono stati confermati. Si era già parlato della presentazione dei pieghevoli negli ultimi giorni di luglio, ...Lo smartphone più completoS23 Ultra , in offerta oggi da smartapp a 899 euro oppure da eBay a 990 euro . 4 condivisioni Condividi Tweet Francesco VIA FONTE Notizie Relazionate Play ...

Galaxy Watch 6 Classic, ecco i render: forti richiami al passato HDblog

Approfittando di un vantaggioso sconto Amazon pari al 28%, Samsung Galaxy M52 5G è uno smartphone che non puoi lasciarti sfuggire.Secondo quanto appena trapelato proprio nelle ultime ore, resta il 26 luglio la data di uscita prescelta sia per il Samsung Galaxy Z Fold 5 sia per il Flip 5. Entrambi i dispositivi foldable troverann ...