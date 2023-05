Salvini “Il via libera al Ponte sullo Stretto una decisione storica”

(Di mercoledì 24 maggio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “E' una, definitiva, attesa da più di 50 anni. Non è ildi Messina, è ildegli italiani”. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo, in conferenza stampa dopo il voto finale sul Decretoin Senato.“Parlare di giornata, attesa da più di 50 anni è assolutamente adatto. Darà più di 100 mila posti di lavoro veri, farà risparmiare ai siciliani 6 miliardi all'anno. E' un'opera green, con più di 100 tonnellate in meno di CO2 e mare più pulito, che si inserisce in un contesto di 28 miliardi di investimenti per la Calabria e altrettanti in Sicilia. Mi rende orgoglioso essere stato umile operaio di quest'opera”, ha aggiunto.“Approvare il decreto nel 2023 e completare il ...

libera alla conversione in legge del decreto sul ponte sullo Stretto di Messina. L'aula del ... Presente il ministro delle Infrastrutture, Matteo. Dai banchi del centrodestra e' partito un ...libera alla conversione in legge del decreto per il ponte sullo Stretto di Messina: l'aula del ... In Aula era presenta anche il ministro delle Infrastrutture, Matteo: "Oggi è una grande ...... 49 contrari e tre astenuti l'Aula del Senato ha dato illibera definitivo al decreto legge sul Ponte sullo Stretto di Messina . Esulta il ministro delle Infrastrutture Matteoche in ...

Ponte Stretto: Salvini, giornata storica, lavori al via entro l'estate del ... Borsa Italiana

ROMA (ITALPRESS) - "E' una decisione storica, definitiva, attesa da più di 50 anni. Non è il ponte di Messina, è il ponte degli italiani". Lo ha detto i ...Le intense precipitazioni mettono a rischio l'unica via di collegamento. ll rischio per la comunità è quello dell'isolamento. Il sindaco si è confrontato con il ministro delle Infrastrutture Salvini.