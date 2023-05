Salvini “Il via libera al Ponte sullo Stretto una decisione storica”

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 24 maggio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “E’ una, definitiva, attesa da più di 50 anni. Non è ildi Messina, è ildegli italiani”. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo, in conferenza stampa dopo il voto finale sul Decretoin Senato.“Parlare di giornata, attesa da più di 50 anni è assolutamente adatto. Darà più di 100 mila posti di lavoro veri, farà risparmiare ai siciliani 6 miliardi all’anno. E’ un’opera green, con più di 100 tonnellate in meno di CO2 e mare più pulito, che si inserisce in un contesto di 28 miliardi di investimenti per la Calabria e altrettanti in Sicilia. Mi rende orgoglioso essere stato umile operaio di quest’opera”, ha aggiunto.“Approvare il decreto nel 2023 e completare ...