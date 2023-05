Salone del libro | la lezione di democrazia di Vespa in tv ammutolisce Lerner e inchioda Lagioia

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Brunoin tv asfalta Gad: con disinvoltura e un pizzico di pepe. Il giornalista Rai non è solito scomporsi o sobbalzare sulla sedia, ma in questo caso il conduttore di Porta a Porta ha fatto una piccola – ma significativa – eccezione. Nel salotto tv di Cartabianca si parla del caso deldeldi Torino e delle contestazioni di un manipolo di manifestanti che ha impedito al ministro Roccella non solo di presentare il suo, ma anche semplicemente di parlare, nonostante i ripetuti inviti rivolti ai sedicenti attivisti pro-aborto e utero in affitto impegnati in urla e strepiti contro di lei. E l’anfitrione di Raiuno, ignorando con classe i sorrisetti sardonici di Gadospite in collegamento, offre una vibrantedi ...