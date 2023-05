Salone del Libro | che peccato che Lagioia abbia terminato il suo mandato La provocazione

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Ora che questo fichissimodelsi é chiuso, posso dire la mia ? Non cadete a terra: sono entusiasta del veto al ministro Eugenia Roccella di presentare ilsuo. Un gesto di estetica rupture. Ineguagliabile. Rivoluzionario. Quanto il nero versato da quegli altri nella Fontana di Trevi. Un’espressione di cancel culture, stavolta preventiva. O se preferite: un frizzante “saloon” western, con tanto di pianista – lui, il direttore– e i “pistoleros”: hanno reso vivo l’obitorio che sarebbe stato. Marinettiani incompresi; da voi, perché io li ammiro.del: i ministri non devono parlare Vado al punto: perché volevate la Ministra propinasse la sua minestra ? E che, i ministri hanno diritto di parlare ? In questa nostra vulgare epoca le “elites” politiche e ...

La difesa d'ufficio di Elly Schlein a chi ha contestato duramente la ministra Eugenia Roccella , impedendole di intervenire al Libro di Torino, ha creato parecchi malumori all'interno Pd . Pur rimanendo nell'anonimato, molti esponenti dem che al congresso hanno sostenuto Stefano Bonaccini non hanno perso ...

Eugenia Roccella, ministro per la Famiglia, durante la presentazione del suo nuovo libro Una famiglia radicale (Rubbettino ed.) al Salone del Libro di Torino, è stata aspramente contestata da gruppi ...