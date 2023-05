Sallusti definitivo su Ultima Generazione | Sono pericolosi Sapete del sabotaggio?

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Non ha usato mezzi termini Alessandroa Stasera Italia per descrivere quella che, secondo il direttore di Libero Quotidiano, è ormai latà sociale degli attivisti di. "eco-terroristi", afferma il giornalista. "Stiamo prendendo sottogamba questo fenomeno che in realtà - sostiene- è pericoloso. Come tutti i fenomeni integralisti". Il riferimento è ai sequestri e alle perquisizioni scattate oggi, in Germania, nell'ambito di un'indagine aperta per scoprire chi finanzia. E gli inquirenti hanno scoperto qualcosa che sembra decisamente grave. Sarebbe stato messo in piedi, infatti, un piano didi un oledotto che dalla Germania arriva fino a Trieste. La procura ...