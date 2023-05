Salernitana-Udinese venerdì 26 maggio 2023 ore 18 | 30 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Lasaluta i propri tifosi festeggiando la seconda salvezza consecutiva in una gara contro l’che non ha valore per la classifica. I friulani perdendo 1-0 contro la Lazio, seconda sconfitta consecutiva dopo il 2-0 sul campo dell’, hanno chiuso la volata per l’ottavo posto con due gare di anticipo e non avranno obiettivi InfoBetting: Scommesse Sportive e