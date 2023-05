Salernitana | trauma distorsivo al ginocchio di Dia

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Le condizione di Boulaye Dia, attaccante dellacontusivo-alsinistro Brutte notizie per lae per Boulaye Dia, dopo l’infortunio patito durante la sfida contro la Roma. Di seguito il comunicato del club. «L’U.S.1919 comunica che gli esami strumentali a cui si è sottoposto Boulaye Dia presso il Centro Polidiagnostico Check-Up hanno evidenziato uncontusivo-alsinistro riportato durante la gara di lunedì a Roma. L’atleta ha già iniziato il suo protocollo riabilitativo e le sue condizioni saranno nuovamente valutate nei prossimi giorni».

In casasi ferma Boulaye Dia . Gli esami a cui si è sottoposto l'attaccante, informa il club campano, hanno evidenziato uncontusivo - distorsivo al ginocchio sinistro riportato durante la ...L'attaccante dellasi è infatti sottoposto agli esami del caso che hanno evidenziato uncontusivo - distorsivo al ginocchio sinistro (come riportato dal cub attraverso una nota ...... al 'Via del Mare' vince 2 - 1 laEvidenza [ 08/01/2023 ] Tra Spezia e Lecce è solo ...29 Redazione Cronaca 0 111 ALESSANO - Finisce in ospedale con unfacciale con presunta frattura ...

SALERNITANA, PER DIA TRAUMA A UN GINOCCHIO - Sportmediaset Sport Mediaset

Il sindaco Napoli e i dirigenti della Salernitana hanno ricordato i 4 giovani morti 24 anni fa nel rogo del convoglio che tornava da Piacenza ...In casa Salernitana si ferma Boulaye Dia. Gli esami a cui si e' sottoposto l'attaccante, informa il club campano, hanno evidenziato un trauma contusivo-distorsivo ...