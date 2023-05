Salernitana | trauma contusivo-distorsivo al ginocchio sinistro per Dia

(Di mercoledì 24 maggio 2023) In casasi ferma Boulaye Dia. Gli esami a cui si è sottoposto l’attaccante, informa il club campano, hanno evidenziato unalriportato durante la gara di lunedì a Roma. Il senegalese ha già iniziato il suo protocollo riabilitativo e le sue condizioni saranno nuovamente valutate nei prossimi giorni ma salterà sicuramente la sfida contro l’Udinese e potrebbe essere assente anche nell’ultima di campionato contro la Cremonese. SportFace.

Nelle scorse ore c'era già il sentore che Boulaye Dia avrebbe dovuto saltare quasi certamente la gara di sabato pomeriggio contro l'Udinese, l'ultima di questa ...