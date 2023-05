(Di mercoledì 24 maggio 2023) ROMA (ITALPRESS) –Investment Holding annunciano la firma di un Protocollo d’Intesa con l’obiettivo comune di sviluppare una potenziale cooperazione su una serie di progetti in.L’Accordo – firmato nella sededi Roma, da Alessandra Ricci, Amministratore Delegato di, Kamel Ghribi, Presidente diInvestment Holding e Vicepresidente del Gruppo San Donato, e Paolo Rotelli, Vicepresidente diInvestment Holding e Vicepresidente del Gruppo San Donato -, mira a rafforzare e potenziare la cooperazione traInvestment Holding ein diversi settori ad, tra cui investimento per il risparmio energetico, la realizzazione e gestione di ...

Sace e Gksd insieme per infrastrutture ad alto impatto sociale in Iraq ... Italpress

