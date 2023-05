Sabatini | “Napoli prendi Luis Enrique è fenomenale De Laurentiis farebbe bingo”

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Walter, ex direttore sportivo della Roma, consigliacome possibile successore di Spalletti aldi De. NOTIZIE CALCIO. L’ex direttore sportivo della Roma, Walter, ha condiviso le sue idee su una possibile mossa che potrebbe sconvolgere il mondo del calcio:potrebbe essere il prossimo allenatore del. In una recente intervista con Cn24live,ha discusso della potenziale dinamica trae Aurelio De, il presidente del. “alla Roma? Quando arrivò, allenava il Barcellona B, non aveva ...

Commenta per primo Walter, ex direttore sportivo della Roma ai tempi di Luis Enrique, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ' Calcio24 Live ' trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 ...Intervistasu Luis Enrique Tutte le news sul calciomercatoe sulCalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ...... ex dirigente sportivo di Palermo, Lazio, Roma e Salernitana, è intervenuto a Radio Kiss Kissper parlare dell'allenatore dele della fratture con il presidente De Laurentiis....

Sabatini: "Io al Napoli con Luis Enrique Non credo che De Laurentiis..." Corriere dello Sport

"Napoli- ha spiegato Sabatini - e' una scelta importante per qualsiasi allenatore, la passione della piazza e' sensibile a tutti, e tutti avvertono il calore dei tifosi, la passione e tutte le qualita ...Il dirigente ex Salernitana commenta le ultime voci e parla del possibile approdo in azzurro dell'ex tecnico della Roma ...