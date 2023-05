Sabatini | “Luis Enrique al Napoli? La città è simile a Barcellona”

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti “Come vedreiallenatore delcon il carattere di De Laurentiis?ormai è un uomo molto rispettoso dei ruoli, penso che troverebbe una quadra per andare di pari passo col presidente.è un fenomeno, tanti allenatori sono forti ma difficilmente si potrà sostituire la profondità di lavoro messa da Spalletti nello spogliatoio. De Laurentiis però in questi anni ha saputo dimostrare di risolvere bene i problemi, per essere realisti però replicare ciò che ha fatto Spalletti sarà una grande impresa, a prescindere da chi sarà il sostituto”. Lo ha detto Walter, ex direttore sportivo della Roma ai tempi di, a Calcio24.it, nella trasmissione ...

Commenta per primo Walter, ex direttore sportivo della Roma ai tempi diEnrique, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ' Calcio Napoli 24 Live ' trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 ...IntervistasuEnrique Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ...Enrique ha il profilo internazionale, carisma e idea di calcio spettacolare giusto ed è libero ... E poi c'è una voce clamorosa, lanciata Sandrodi Mediaset: 'Diego Simeone. Ne sono ...

Sabatini: 'Luis Enrique con De Laurentiis, ecco come andrà...' Calciomercato.com

Il dirigente ex Salernitana commenta le ultime voci e parla del possibile approdo in azzurro dell'ex tecnico della Roma ...Walter Sabatini, ex direttore sportivo della Roma ai tempi di Luis Enrique, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 D ...