(Di mercoledì 24 maggio 2023) Ladello storico Yuria 15 anni di carcere, con accuse artefatte, nel dicembre del 2021, a ridosso dell’inizio della guerra contro l’Ucraina, dopo un calvario giudiziario durato cinque anni, ben rappresenta il filo che inlega le diverse ondate di persecuzioni passate a quelle in corso. Il suo ruolo cruciale nella ricostruzione di uno dei capitoli più tragici delstaliniano, l’esecuzione di massa di migliaia di prigionieri e la loro sepoltura in fosse comuni, in una radura boschiva allora priva di nome, emerge con chiarezza nel libro “Il caso Sandormoch. Lae la persecuzione della memoria” di Irina Flige- protagonista del ritrovamento, insieme ae allo storico Viniamin Iofe- pubblicato di recente in Italia da Stilo Editrice. ...