(Di mercoledì 24 maggio 2023), 24 mag. (Adnkronos) – Attacchi come quelli compiuti lunedì nella regione russa di Belgorod potrebbero ripetersi inzone dellaa causa “del numero di cittadini russi contrari al regime” rispetto all’invasione ucraina. A dichiararlo è stato Oleksyi Danilov, segretario del Consiglio di Sicurezza e Difesa Nazionale ucraina dopo. “Briansk, Kursk, Voronezh edregioni non possono essere al sicuro se si tiene conto del numero di cittadini russi che si oppone al regime e che potrebbe dar vita a proteste in qualunque parte della”, ha aggiunto Danilov, citato dall’Unian. La, dal canto suo, reagirà con “estrema durezza” a ulteriorisul suo territorio, ha assicurato il ministro russo della Difesa, Sergei Shoigu. “Continueremo a ...

Larispondera' "prontamente e con fermezza" ad eventuali altre incursioni sul suo territorio ... Lo ha detto il ministero della Difesa citato imputando l'incursione alle forze di. 24 maggio ...... compresi gli F - 16, utilizzato dasia nella zona dell' 'operazione militare speciale' che al di fuori di essa è un obiettivo 'legittimo' per la. Lo ha detto in un punto stampa il vice ...... ma è impossibile con Putin"" Dopo una battaglia sul suo territorio durata 24 ore, laha ... Per, invece, erano partigiani russi che si battono contro il Cremlino.

Russia, Kiev: "Presto altre incursioni". Mosca avverte: "Risposta sarà dura" Adnkronos

Andriy Chernyak, un funzionario della direzione dell'intelligence militare ucraina, ha riconosciuto per la prima volta una forma di cooperazione con il Corpo dei Volontari russi e la Legione Russia Li ...Come era accaduto con i tank Leopard, alla fine verranno inviati anche i jet F-16 a Kiev. Sembra sicuro l’Alto rappresentante Ue per la… Leggi ...