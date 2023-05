Russia | a Belgorod nuovi attacchi con droni nella notte

... dopo quelli che Mosca ha definito operazioni di sabotatori nella regione di: "Ci saranno dei passi avanti in altre regioni di confine dellafinché il regime criminale di Putin non ...Il generale russo Aleksandr Lapin, capo di Stato maggiore delle truppe di terra, conduce personalmente l'operazione contro i miliziani penetrati nella regione didalla vicina Ucraina #iol_player_container.vjs - top - parent - mobile { width: 100%;position: fixed;z - index: 1000;bottom: 0;left: 0; }...russa dic'è stata un'imponente incursione armata, rivendicata da due gruppi di nazionalisti russi contrari al Cremlino " il Corpo dei volontari russi e la Legione libertà per la" ...

Belgorod, chi sono i partigiani russi che hanno rivendicato l’incursione Sky Tg24

The Russian Federation will likely use the latest incidents in Belgorod region to support the Kremlin's official narrative that it is a victim of war. — Ukrinform.Russia’s military said on Tuesday it had routed militants who attacked its western Belgorod region with armoured vehicles the previous day, killing more than 70 “Ukrainian nationalists” and pushing ...