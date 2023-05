Rotary Club | Premio Giovani Giornalisti per Napoli | ecco i vincitori Martedì 30 la premiazione

(Di mercoledì 24 maggio 2023) E’ Mattia Ronsisvalle il vincitore delper, giunto alla XII edizione. E stato premiato per l’articolo “Nel ventre diil futuro blu della metropoli”, pubblicato il 17 novembre scorso sul magazine “MoltoFuturo” (distribuito in allegato ai quotidiani del gruppo Caltagirone). A darne notizia è un comunicato del. La Commissione tecnica si è riunita online il giorno venerdì 19 maggio, presenti Gianni Ambrosino, Giuseppe Blasi, Gianfranco Coppola, Enzo D’Errico, Massimo Franco, Antonio Sasso, e il presidente delAntonio Ascione. Il segretario della Commissione Enrico Sbandi, “che si è astenuto dall’esprimere proprie preferenze, ...

Tra i promotori della manifestazione anche ilOplonti. Programma: Mercoledì 31 maggio Alle 16.00 il convegno 'Gentilezza in Azione' organizzato da Città Metropolitana di Napoli in ...... ha ricordato che in oltre cinquantacinque anni d'attività, il nostroha conferito l'... fra gli altri,, UNESCO e UNICEF). Redazione G.Di seguito il comunicato: IlBari Mediterraneo mercoledì 24 maggio p.v. alle 20:30 assegna il prestigiosissimo " Premio Mediterraneo " nella Sala Consiliare del Comune di Bari. Il premio, istituito dalcon la ...

Premio internazionale Rotary Club Parma Giuseppe Verdi La Repubblica

E’ Mattia Ronsisvalle il vincitore del Premio Giovani Giornalisti per Napoli, giunto alla XII edizione. E stato premiato per l’articolo “Nel ventre di Napoli il futuro blu della metropoli”, pubblicato ...Nella giornata odierna si è tenuta ufficialmente la consegna di un’Aula Multimediale a favore dei Ragazzi della Casa del Fanciullo di Padre Gherardo alla ...