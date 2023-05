Rosario Fiorello | “Una volta mentre facevo sesso mi sono trovato Dorian | il gatto | in mezzo che mi ha fatto ‘shhh!’ | e io ‘ma vaff…' ” Poi parla di Viva Rai2!

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Conha veramente portato nuova linfa vitale, come solo lui sa fare. Parliamo di, che non ha certo bisogno di presentazioni. Lo showman e conduttore catanese – 63 anni, “mangio bene e faccio sport” – si è recentemente confidato su Vanity Fair, tra aneddoti simpatici e altri più intimi, relativi alla sua vita privata.hato anche della vita sessuale con la moglie Susanna Biondo, con la quale è convolato a nozze nel 2003: “L’amore? Si fa. Ci amiamo. Certo non è che lo fai con la frequenza di un tempo. Perché? Perché non c’è tempo, e cii figli in giro e i gatti – ha detto -. Unami...

... a festeggiare la fine del programma e il ventennale - precisa- Lavora con me, siamo ...ribatte: "Sì, una volta mentre facevo sesso mi sono trovato Dorian, il gatto, in mezzo che mi ha ...riappare dopo dieci minuti: "Non ci crede che era proprio lui Glielo mostro". Il cellulare si gira e appare il regista di Esterno notte , che mi saluta. Sarà anche lui protagonista ...si confessa senza filtri: 'Per il dopo Fazio Ci vedo bene Cattelan'non ha problemi a 'sbottonarsi'. Lo fa da sempre, con la sua riconoscibile verve e in ogni puntanto dello storico morning show di culto Viva Rai2, che ha raggiunto in questa ultima ...

Fiorello innamorato di Susanna: Si fa ancora l'amore, non come un tempo, ma si fa Fanpage.it

Fiorello racconta di quella volta che il suo gatto ha interrotto un rapporto intimo con la moglie Susanna Biondo ...' DI LETTURA La Rai di domani e la Gen Z che lo segue, ma anche i segreti di un matrimonio che dura da vent’anni e l’orgoglio per le figlie ormai grandi. “Vanity Fair” ha incontrato Fiorello. Con il s ...