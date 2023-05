Ron DeSantis verso la candidatura alla Casa Bianca

L'annuncerà con un colloquio con Elon Musk , durante un evento organizzato su Twitter Spaces. Alle 24, ora italiana, il governatore della Florida,, lancerà la sua candidatura alla Casa Bianca, quindi la sua sfida a Donald Trump . Il suo profilo, in ascesa tra i repubblicani e la sua abilità nella raccolta di fondi fanno di...... Mosca sostiene di aver neutralizzato tutti i sabotatori che fino a ieri mattina hanno attaccato le regioni russe al confine con l'Ucraina •annuncerà questa sera la propria ...Alla fine, il governatore della Floridaha scelto. Da tempo considerato il principale rivale di Donald Trump per la nomination repubblicana, lancerà ufficialmente la sua candidatura alla Casa Bianca stasera, nel corso di un ...

DeSantis lancerà la candidatura alle presidenziali Usa insieme a Elon Musk Il Sole 24 ORE

Il governatore della Florida Ron DeSantis dichiarerà ufficialmente la sua candidatura per le presidenziali Usa 2024 la prossima settimana. Lo scrive la stampa americana, citando fonti qualificate ...Per la Casa Bianca sarà in corsa anche Ron Desantis. Il governatore repubblicano della Florida annuncerà oggi la sua candidatura in un confronto con il ceo di Twitter Elon Musk. Citiche dall'entourage ...