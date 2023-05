Ron DeSantis | chi è il politico che vuole soffiare a Trump la corsa a presidente degli Stati Uniti

Twitter Spaces si trasforma, per una serata, in tribuna politica. Il Governatore della Floridaa quanto pare annuncerà la sua candidatura alle presidenziali americane del 2024 nel corso di una trasmissione su Spaces insieme ad Elon Musk e moderata da David Sacks. Secondo quanto ...annuncerà la sua candidatura alle presidenziali Usa del 2024 oggi su Twitter Spaces, durante un colloquio con Elon Musk, il miliardario nuovo patron della piattaforma. Dopo mesi di attesa ...Usa, la strategia diper sconfiggere Trump tramite i social Le elezioni presidenziali Usa si avvicinano e non si può più perdere tempo. Cosìha deciso di sciogliere le riserve e lanciare ufficialmente la sfida a Trump nelle fila dei Repubblicani. Il governatore della Florida, però, per battere il tycoon ha deciso di avvalersi ...

DeSantis lancerà la candidatura alle presidenziali Usa insieme a Elon Musk Il Sole 24 ORE

L'attuale governatore della Florida, Ron DeSantis, è pronto a lanciare ufficialmente la sua candidatura per le Presidenziali negli Usa del 2024.