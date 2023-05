Romagna | più di 100 scuole interessate dall’alluvione Così cambieranno gli scrutini e gli esami di maturità

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Venti milioni di euro per rimettere in sesto nell’immediato ledistrutte, ma non solo. In Emiliagli studenti che non hanno raggiunto la soglia minima dei duecento giorni di scuola per essere ammessi all’anno successivo o all’esame di Stato, saranno comunque promossi. Lo prevede una nota del ministero del 2012 ma ieri la questione è stata ribadita dal ministro dell’Istruzione e dal direttore dell’ufficio scolastico regionale Stefano Versari che ha diramato una circolare a tutte le. Anche sullae l’esame di terza media la premier Giorgia Meloni ha garantito “flessibilità”. Ancora non è chiaro se ci sarà solo un esame orale con commissioni solo interne come ipotizzato in queste ore; fonti ministeriali fanno sapere che si “stanno valutando tutte le opzioni ...