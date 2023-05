“Roma | Visione Futura” | l’evento di divulgazione e networking di Women Of Change

(Di mercoledì 24 maggio 2023) “” è il titolo della seconda data del ciclo di eventi nazionali dell’AssociazioneOfItalia dedicati alla riflessione sul tema del futuro delle città. La datana si terrà mercoledì 31 maggio 2023 presso la suggestiva cornice del Museo Leonardo Experience, in via della Conciliazione 19, alle ore 19.30. La partecipazione è gratuita fino ad esaurimento posti, previa registrazione cliccando qui Madrina d’eccezione e moderatrice della prima delle due tavole rotonde previste durante la serata, la presentatrice e attivista per i diritti umani Claudia Conte che commenta così “l’iniziativa incarna i valori che da anni mi impegno a portare avanti e che credo siano alla base delle città del futuro: la valorizzazione della cultura come veicolo di sviluppo ...

Questo test consente a GRS di rafforzare la collaborazione già in corso con il Gruppo Aeroporti di, favorendo l'attuazione delladi GRS fondata sulla sempre maggiore automazione e ..." Facile Ristrutturare, azienda del Gruppo Renovars, lancia la prima applicazione, già ... è destinata a rivoluzionare il modo di gestire i cantieri perchè consente ai clienti di avere una...... questo venerdì (26 maggio) alle 18.30 all' Ex Caserma in via, mira a esplorare nuove ... si cercherà di ampliare lasui processi di rigenerazione dell'ambiente urbano e di ciò che lo ...

“Roma, Visione Futura”, l'evento di divulgazione e networking di ... Avvisatore.It

BMW R1250GS HP 07/2020 KM.14814 PERFETTA COME NUOVA UNIPRO. FULL OPT. TUTTI I PACCHETTI CONFORT DYNAMIC TOURING PACK PASSEGGERO PACK HP ANTIFURTO ORIGINALE KEYLESS CAMBIO ELETTRO ASSISTITO CERCHI ORO ...(ANSA) - ROMA, 24 MAG - Artemis, astronauta africano di appena undici anni, sbarca sulla Luna. I primi passi incerti, un paesaggio inedito, l'assenza di gravità. Un grande passo per l'umanità. Di fron ...