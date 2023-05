(Di mercoledì 24 maggio 2023) Sarebbe finita al centro di una viscidatrauna giovane cameriera di un locale nel quartiere Prati afinita vittima di violenza. Cinquantala “posta in palio” tra i due lavoratori, un altro ragazzo che serviva ai tavoli e il pizzaiolo: “Scommetti che riuscirò a portarmela a?”. Peccato che poi, pur di raggiungere il suo obiettivo, il cameriere, ora finito condannato nel processo a suo carico per violenza sessuale, non avrebbe esitato ad utilizzare la forza. E ora dovrà scontare cinque anni e mezzo di reclusione. Camerieradel ristorante a Prati I fatti risalirebbero a qualche anno fa. Era il 2016: il cameriere, stando alla ricostruzione emersa, aveva già provato ad approcciare con la ragazza ...

Roma, violentata per una scommessa tra colleghi da 50 euro: “Me la porterò a letto”, poi l’abuso nello sgabuzzino Il Corriere della Città

