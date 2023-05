Roma | trasforma la cameretta in una serra di marijuana | arrestato 32enne

(Di mercoledì 24 maggio 2023)– Avrebbe “to” una camera in unadi. Protagonsista della vicenda sarebbe unnelle scorse ore dai Carabinieri della StazioneGiardino. L’uomo è gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I movimenti sospetti dell’uomo, notato aggirarsi negli ambienti della droga, avrebbero attirato l’attenzione dei Carabinieri che avrebbero deciso di seguirlo fino alla sua abitazione, nel comune di Rignano Flaminio, dove è stato fermato per un controllo. La perquisizione nell’immobile avrebbe permesso ai Carabinieri di scoprire una stanza adibita aindoor dove sarebbero state coltivate 10 piante di cannabis che sono state sequestrate ...

Il piccolo viene portato a, e cresciuto come cattolico. Spielberg alla fine si è allontanato ... La Chiesa come monarchia, la volontà di liberare, di nobilitare l'animo che siin violenza....prosegue l'indagine sulla vulnerabilità umana di fronte alla malattia di un corpo che si... e si ritrovava quindi a corricchiare per, lasciandosi andare a pensieri e a rievocazioni dei ...In serie A c'è più di un Gagliardini. Ovvero un giocatore che delude le aspettative e siin un peso. Quando si arriva a quel punto, il fastidio è reciproco e irreparabile: la ...nellao ...

Teatro di Roma: completata la trasformazione in Fondazione - news ... Teatro e Critica

Un hub di ricerca e innovazione per la transizione energetica verso un futuro più verde e tecnologicamente avanzato ...Piatti dolci e salati per tutti i gusti tra le meraviglie del Parco dell’Aniene, un gioiello nel cuore di Roma. La natura lussureggiante ... Gli Street Chef si sfideranno per trasformate preziose ...