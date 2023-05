Roma | tassisti evasori | «Dichiaro mille euro Ne faccio 9 mila» Le reazioni dopo l’inchiesta de “Le Iene”

Stando ai dati sulle dichiarazioni medie dei, infatti, i conducenti con partita Iva sembrano dichiarare solo una piccola parte del loro incasso. Aper esempio su 3.896 taxi, la ...Questo incassano in media icome da numeri di relative partite Iva. Roba da rendere urgente un aiuto finanziario alla categoria, una colletta, una lotteria dedicata, qualcosa... ...Nell'ultima giunta abbiamo stanziato 240 milioni di euro per la mobilità die per quanto riguarda gli incentivi stiamo lavorando a provvedimenti in favore deiche dovranno acquistare ...

Roma, tassisti evasori: «Dichiaro mille euro. Ne faccio 9 mila». Le ... Open

“Mi sembra evidente che sia necessario rivedere il tutto”. Anche Francesco Rocca, governatore della Regione Lazio, auspica un cambio di ...Taxi a Roma, Le Iene e La Repubblica sulle partite Iva della categoria: incassi nel 2021 in media per 6240 euro lordi annui.