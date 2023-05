(Di mercoledì 24 maggio 2023)– Avrebbero tentato di derubare undidi gioielli in oro, prima di essere arrestati dagli agenti della Polizia di Stato del VII Distretto San Giovanni. Protagonisti della vicenda sarebbero due giovanissimi, un uomo di 18 anni ed una donna di 24. Gli agenti , durante un servizio dedicato al contrasto del fenomeno delle truffe, soprattutto ai danni dianziane, mentre controllavano la bretella dell’A24 usata da alcuni soggetti dediti alle truffe come via d’arrivo e di fuga, avrebbero notato una macchina con a bordo le 2, già segnalata come auto utilizzata per la commissione di questi reati. I poliziotti, dunque, l’avrebbero pedinata fino a Grottaferrata dove, arrivata nei pressi di un’abitazione, si è fermata e dal suo interno è sceso l’uomo ...

Roma, rubano mezzo chilo d'oro ad un anziano: in manette 2 persone Il Faro online

Roma – Avrebbero tentato di derubare un anziano di mezzo chilo di gioielli in oro, prima di essere arrestati dagli agenti della Polizia di Stato del VII Distretto San Giovanni. Protagonisti della ...Il modus operandi è spesso differente, ma l’obiettivo è unico: raggirare le vittime per poi derubarle. Dalla truffa dell’avvocato - che chiede soldi per non fare ...