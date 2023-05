Roma | ‘Giù le mani dagli orsi Trentino vergogna nazionale’ | striscione su via Flaminia in vista della sentenza del Tar

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Nelle prime ore di stamattina su un cavalcavia di via, è apparso unfesto con scritto: ‘nazionale. Giù le’. Enrico Rizzi, difensore dei diritti degli animali in Italia e nel mondo si è reso autore di questa iniziativa che vuole lanciare un grido di allarme per tutelare i diritti degli, in particolar modo quelli del. È una iniziativa che si somma alle tante altre in corso per chiedere la salvaguardiaspecie, una tra tante, qualche giorno fa a Trento nella quale si chiedeva la liberazione di Gaia Jj4 e soprattutto si esortava a ‘ adottare misure per una convivenza pacifica’. L’idea di unoper salvare gli ...