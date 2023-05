Roma | cameriere violenta una collega per vincere una scommessa da 50 euro | condannato a 5 anni e mezzo

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Hato unaperuna. È quanto accaduto ain 23 luglio 2016, quando un exdella “La locanda di Pietro” aha abusato della suain uno sgabuzzino adibito a spogliatoio per i dipendenti. L’ex, rivolgendosi a un pizzaiolo del locale, disse: «Scommetti 50che riesco a portarmela a letto?». E così, l’exha preso di mira la, sua coetanea. Mentre entrambi si preparavano per entrare in turno, approfittando di essere rimasto solo con la sua “preda” nello sgabuzzino del ristorante, l’exha iniziato dapprima a palpeggiare la vittima contro la sua volontà. A un tratto è però ...

