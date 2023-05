Nell'ultima giunta abbiamo stanziato 240 milioni di euro per la mobilità die per quanto riguarda gli incentivi stiamo lavorando a provvedimenti in favore dei tassisti che dovranno acquistare ...E tuttavia la questione 'è piuttosto politica' e dunque'cercare di risolverla in modo ... e(forse) capitolerebbe. Alcuni tra voi potrebbero obiettare, sdegnati: 'ma questi sono metodi ...... Fabrizio Nencioni e Dario Capolicchio Per capire i comunicati della strage di Via dei Georgofilipartire da una coda a sorpresa della rivendicazione della strage di Via Fauro (, 14 ...

Roma, “bisogna rivedere tutto, tocca al Campidoglio”. Rocca boccia la nuova fascia verde Il Tempo

Paura ieri mattina in via Tullio Viola, a Fonte Laurentina, per la presenza di due serpenti (uno è poi fuggito , ndr) lungo la strada. «Ero con due bambini - racconta al ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...