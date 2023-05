Né Smalling né, i due calciatori dellanon figurano nell'elenco dei convocati dell'Inghilterra stilato dal ct Southgate per gli impegni della nazionale inglese a giugno. Il difensore e l'attaccante di ...Commenta per primo L' Inghilterra snobba ancora Fikayo Tomori e Tammy. Il difensore del Milan e l'attaccante dellarestano fuori dall'elenco dei 25 convocati di Gareth Southgate per i prossimi impegni di giugno, gli incontri validi per le qualificazioni a ...Nel 1999 l'Università di Vienna gli ha conferito l'Woursell Award. Vive a. TBQLetteraturaDuemila un progetto di Teatro Biblioteca Quarticciolo in collaborazione con Biblioteche dia ...

Roma, Abraham e Smalling esclusi dai convocati dell'Inghilterra Corriere dello Sport

Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la prima pagina di Calciomercato.com, per avere subito tutte le notizie che cerchi.Il ct Southgate non ha chiamato i due giallorossi per le gare di qualificazione ai prossimi Europei: ecco chi c'è al loro posto ...