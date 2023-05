Roma 30enne armato di forbici rapina un bar di Via Appia Nuova Tra i clienti c’è un Carabiniere libero dal servizio che lo insegue e lo blocca

L'immediato intervento di una pattuglia dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile diha consentito di arrestare dell'uomo che è stato condotto in caserma. Addosso alsono stati rinvenuti le ......se effettivamente illaterale non dovesse continua il matrimonio con il sodalizio giallorosso. Occhio quindi agli sviluppi che arriveranno nelle prossime settimane dalla Capitale, con la..., rapina e botte a Termini: 4 arresti e un agente ferito Rapina una bar con le forbici aMomenti concitati, di paura, anche perché l'uomo non la finiva di agitare per aria il suo '......

Aggredito un 30enne, forse un regolamento di conti RaiNews

Roma. Nella mattinata di ieri, martedì 23 maggio 2023, il panico in un locale della Capitale: un uomo stava minacciando, armato di forbici, il titolare di un bar di via Appia Nuova, e dopo essersi imp ...Primo titolo in carriera sulla terra battuta per il russo che vince a Roma perdendo appena un set in tutto il torneo ...