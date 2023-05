Roland Garros 2023 | qualificazioni | Zeppieri e Vavassori ad una vittoria dal main draw | eliminato Gigante

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Giulioè ad un solo successo dal qualificarsi per ildelper il secondo anno consecutivo: accreditato della testa di serie numero 12, il 21enne di Latina ha battuto Santiago Rodriguez Taverna con il punteggio di 6-3 6-4, al termine di una contesa durata 1 ora e 27 minuti. La partita è stata interpretata molto bene dal numero 129 del mondo, che ha raccolto l’85% di punti con la prima e un ottimo 63% con la seconda, non dovendo dunque rimpiangere una percentuale di prime in campo non granché elevata (53%). La superiorità dell’italiano è stata manifesta sin dai primi minuti:ha tenuto i suoi turni di battuta in maniera molto agevole e, già nel secondo game, si è procurato una palla break che non è riuscito a concretizzare. Dal 3-3 in avanti, ...

Giulio Zeppieri accede al turno decisivo delle qualificazioni del. Un obiettivo raggiunto grazie alla vittoria sull'argentino Santiago Rodriguez Taverna con il punteggio di 6 - 3 6 - 4. È la seconda volta in carriera che arriva a questo punto in uno ...Uno sguardo sul futuro del tennis internazionale sarà garantito anche dalla presenza del campione in carica deljunior, il diciassettenne Gabriel Debru e dal diciannovenne peruviano ...Uno sguardo sul futuro del tennis internazionale sarà garantito anche dalla presenza del campione in carica deljunior, il diciassettenne Gabriel Debru e dal diciannovenne peruviano ...

Roland Garros - Diventeranno famose: nelle qualificazioni femminili un poker di future campionesse Eurosport IT

Parola di The Genius. John McEnroe, nelle vesti di opinionista e di appassionato, è pronto per assistere all'edizione 2023 del Roland Garros. Lo Slam parigino sarà privo del suo "Re": Rafael Nadal è s ...Garbine Muguruza è stata numero 1 WTA ed ha vinto Roland Garros e Wimbledon ora è ferma per infortunio. La tennista spagnola ha annunciato il matrimonio con il suo fidanzato, che ha conosciuto a New ...