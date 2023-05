Roland Garros 2023 | le 32 teste di serie del tabellone femminile

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Le 32dideldel, che verrà sorteggiato nella giornata di giovedì 25 maggio alle ore 14:00. Iga Swiatek partirà quale prima favorita della manifestazione parigina, ma rispetto agli scorsi anni la concorrenza sembra essersi fatta decisamente più imponente. Aryna Sabalenka è ormai ad un passo dalla sua prima posizione in classifica ed Elena Rybakina negli scontri diretti contro la polacca ha dimostrato di essere quantomeno in grado di poterla battere su più di una superficie. Nel seeding anche la nostra Martina Trevisan, che proverà a difendere i punti della semifinale conquistata lo scorso anno.DIIga Swiatek ...

Ora è arrivata l'ufficialità: Rafa Nadal non ci sarà neanche a Wimbledon Il campione maiorchino aveva già annunciato la sua assenza ai prossimi Grand Slam in una conferenza stampa, ma ora è arrivata ...... che ha da poco annunciato il fatto che non sarà ale il ritiro il prossimo anno ...Poi decide di argomentare questa sua affermazione prendendo in esempio l'egemonia di Nadal al: 'Faccio sempre l'esempio del. Chi l'ha vinto 14 volte È mai esistito ...

Roland Garros - Diventeranno famose: nelle qualificazioni femminili un poker di future campionesse Eurosport IT

LATINA – Giulio Zeppieri è impegnato questa mattina nel secondo turno delle qualificazioni al Roland Garros contro l’argentino Rodriguez Taverna. Un match che il 21enne di Latina ha condotto la partit ...In vista del Roland Garros, secondo slam stagionale del tennis, l’ucraina Lesia Tsurenko ha invitato le sue connazionali a lottare contro le avversarie russe e bielorusse. “Il messaggio che mando a tu ...