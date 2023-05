Rocca taglia un altro nastro Per le liste d’attesa non c’è fretta

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Il governatore del Lazio Francescocontinua le sue passerelle in giro per gli ospedali romani. Ieri ha partecipato all’inaugurazione di una sala operatoria hi-tech nell’ospedale San Camillo di Roma, segnando una nuova tappa nel suo tour settimanale che lo vede partecipare ad ogni sorta d’evento che mostra una realtà molto distante da quella vissuta ogni giorno dai cittadini laziali costretti ad attese infinite per le visite specialistiche a causa della mancanza di macchinari e medici o in ostaggio dei pronto soccorso che non hanno personale né posti letto ma soprattutto non hanno più scuse da raccontare a chi ha la sfortuna di dover essere curato. Il governatore del Lazio Francescocontinua le sue passerelle in giro per gli ospedali romani Ospedali in grave carenza di organico che hanno visto finire loro fondi in strutture private per il ...